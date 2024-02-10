Покорившая Интернет «диско-бабушка» проживает в Сыктывкаре в ужасных условиях

65-летняя «диско-бабушка», которая покорила Интернет танцами на концерте певца Сергея Лазарева, проживает в ужасных условиях. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что Лидия Витальевна Уляшева снимает маленькую комнату в общежитии, где отсутствует возможность помыться. Местные жители дают ей деньги на продукты и баню. В комнате имеется только шкаф и кровать, даже необходимые холодильник и стиральная машина для нее недосягаемы.

Добавляется, что в перерывах между поиском работы она посещает концерты. Охрана знает ее в лицо и пускают ее отплясывать бесплатно.