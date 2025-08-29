Покупатель Lada Vesta пожаловался на автосалон «Сатурн» из-за обмана

Александра, владельца Lada Vesta, преследовали неудачи: от судебных разбирательств с дилером «Сатурн» до поломки почти новой машины и проблем с гарантийным обслуживанием. По словам покупателя, такое поведение дилера вызвало у него разочарование и теперь он сожалеет о покупке, сообщил портал 74.ru.

Александр и его жена Ирина утверждают, что посетили автосалон «Сатурн» на улице Молодогвардейцев без намерения немедленно совершить покупку, скорее, для ознакомления с ценами.

Им сообщили о наличии автомобиля стоимостью около 1,3 млн руб., что показалось Александру приемлемым, однако его беспокоило, не окажется ли машина за такую цену слишком простой, но менеджер заверила, что в автомобиле будет дополнительных опций на 200 тыс. в подарок.

Выбранный Александром автомобиль включал комплект зимних шин, дополнительный комплект дисков, мультимедийную систему и другие опции.

В предварительном договоре цена автомобиля была указана в размере 1,489 млн руб. По словам Александра, в день подписания основного договора, 30 марта 2024 года, к цене добавилось оборудование на 208 тыс. руб., а также две дополнительные услуги — «Помощь на дороге» и «Подбор кредита» — общей стоимостью 90 тыс. руб.

В результате стоимость автомобиля составила 1,697 млн руб., без учета 90 тыс. за допуслуги, а с ними — почти 1,8 млн за седан в одной из самых простых комплектаций.

Александр убежден, что все дополнительные опции предоставлялись в подарок, по крайней мере, так он понял слова менеджеров салона. В день подписания, по словам его жены, в автосалоне на Молодогвардейцев царила суматоха, поэтому мужу не дали внимательно изучить документы.

После совершения сделки, осознав произошедшее, Александр обратился в суд Курчатовского района Челябинска с целью взыскать с автосалона стоимость дополнительного оборудования, услуг, а также компенсацию морального вреда в размере 5000 руб.

Однако суд отклонил доводы Александра, указав на то, что он добровольно подписал соответствующие соглашения, являвшиеся частью общей сделки, а также акты, подтверждающие оказание услуг в полном объеме. «Сатурн», в лице ООО «Акцент-Авто М», подал встречный иск, и суд обязал Александра доплатить автодилеру 155 тыс. руб.

Ранее эксперты предупредили о новом виде мошенничества с автомобилями через кибервзлом.