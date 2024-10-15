Покупатели двух магазинов пожаловались на отравление зефиром

Покупатели двух известных гипермаркетов пожаловались на отравление зефиром на мальтите, передает Mash . По информации канала, пострадали десятки человек.

Жалобы поступили от покупателей «Перекрестка» и «Пятерочки», которые приобрели зефир «Жизель». У всех начались боли в животе, вздутие и диарея.

Отмечается, что производителем десерта является предприятие из Дмитрова. Там же выпускают зефир «Классический», которым ранее отравились сотни покупателей «Вкусвилла». Многие считают, что причиной недомогания является мальтит, который используется в десертах для замены сахара.