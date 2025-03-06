Покупатели из Московской области выиграли 2 млн рублей и автомобиль

Торговая сеть подвела итоги акции «Новый год в Пятерочке!» и вручила ценные подарки самым активным участникам. Главные призы — 2 миллиона рублей и автомобиль — отправились в Коломну, Домодедово и Клин.

Анна, Виктория и Александр — постоянные покупатели «Пятерочки», которые решили испытать удачу и стали счастливыми обладателями ценных подарков.



Анна работает поваром в школьной столовой в Коломне и воспитывает двоих детей. Об акции Анна узнала из мобильного приложения «Пятерочка Доставка» и решила испытать удачу. Этот Новый год стал для нее действительно особенным — впервые в жизни она выиграла такой крупный приз.

Фото: [ Торговая сеть «Пятерочка» ]

«Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла миллион, я сначала не поверила. Думала, что это какая-то ошибка. Но потом, когда осознание пришло, была просто в шоке! Это неожиданная и невероятная радость. До сих пор не могу поверить, что удача улыбнулась именно мне!», — рассказывает Анна.

Пока девушка не решила, на что потратить выигрыш, но признается, что давно мечтает о собственном доме или даче, где ее дети смогут расти в уюте и тепле.

«Этот выигрыш открывает передо мной новые возможности. Теперь я могу задуматься о том, что раньше казалось недостижимым. Очень благодарна «Пятерочке» за такой подарок!», — поделилась победительница.

Жительница Домодедово Виктория узнала об акции из чека при покупке. Признается, что уже получала небольшие подарки в розыгрышах, но когда на почту пришло письмо о выигрыше 1 миллиона рублей, не сразу поверила в свою удачу.

Фото: [ Торговая сеть «Пятерочка» ]

«Но потом мне позвонили, и я поняла — это правда! Эмоции зашкаливали. Выиграть миллион в начале года — это же фантастика», — делится Виктория.

Семья уже составила примерный список покупок, но окончательное решение о том, как распорядиться деньгами, примет позже.



24-летний Александр из Клина случайно заметил информацию об акции на чеке и подумал: «А вдруг?». Оказалось, что предчувствие его не подвело: в новогоднем розыгрыше он стал обладателем нового автомобиля.

Фото: [ Торговая сеть «Пятерочка» ]

«Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я просто не мог поверить. Это было похоже на сон! Сейчас я как раз занимаюсь ремонтом маминой старой машины, и этот автомобиль станет для нашей семьи настоящим спасением. Пожалуй, лучший новогодний подарок», — рассказывает Александр.

Помимо 1 млн рублей, участники могли выиграть другие ценные призы: автомобиль, технику для дома, сертификаты в «Пятерочку» или спортивный магазин.

«Каждый праздник мы стараемся сделать для наших покупателей чуть более особенным, и наша акция – именно про это. Рады, что удача нашла своих героев в трех городах Подмосковья, и главные призы достались тем, кто в этом особенно нуждался. Мы видим искренние эмоции победителей, слышим их истории, и это вдохновляет нас на новые проекты», — комментирует Виталий Милентьев, директор макрорегиона «Московская область» торговой сети «Пятерочка.

Все подробности об акции, условия участия и информация о победителях размещены на сайте.



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Токен креатива (erid)

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