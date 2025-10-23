Покупатели нашли зубы людей в сосисках и пельменях
SCMP: проверка выяснит, откуда в пельменях появились человеческие зубы
Жители Китая сообщили о случаях обнаружения человеческих зубов в готовой продукции. Об этом сообщает South China Morning Post. Сообщения поступили 13 и 14 октября: зубы нашли в сосисках в провинции Цзилинь, в димсамах в Дунгуане и в ореховом пироге с финниками в магазине Sam’s Club в Шанхае, сообщает «МедиаПоток».
Представитель магазина заявил, что на фабрике проблем нет. Однако одна из покупательниц потребовала 1000 юаней компенсации за пирог стоимостью 27,8 юаня. История получила широкий резонанс в соцсетях. Комментаторы предположили, что зубы могли принадлежать пожилым сотрудникам фабрик, а некоторые выдвинули версию о возможном присутствии человеческого мяса.
Власти Китая начали расследование для выяснения происхождения зубов и безопасности продукции.
