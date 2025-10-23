Покупатели нашли зубы людей в сосисках и пельменях

Жители Китая сообщили о случаях обнаружения человеческих зубов в готовой продукции. Об этом сообщает South China Morning Post. Сообщения поступили 13 и 14 октября: зубы нашли в сосисках в провинции Цзилинь, в димсамах в Дунгуане и в ореховом пироге с финниками в магазине Sam’s Club в Шанхае, сообщает «МедиаПоток».