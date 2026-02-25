Покупатели раскусили обман: названы самые ненадежные авто среди кроссоверов

Британское автомобильное издание WhatCar провело опрос среди тысяч владельцев премиальных внедорожников, чтобы выяснить, какие модели чаще всего разочаровывают своих хозяев. Респонденты оценивали надежность машин по стобалльной шкале, и на основе этих данных сформировался антирейтинг.

Худший результат продемонстрировал Audi Q7. Владельцы жаловались на слишком частые визиты в сервисные центры и систематические поломки. Немецкое качество не помогло статусной модели избежать последнего места в списке.

Чуть лучше, но все равно недостаточно хорошо, показал себя BMW X5. Он расположился на второй позиции среди аутсайдеров. Тройку лидеров по ненадежности замкнул Mercedes-Benz GLE. Хотя его показатели оказались самыми высокими среди соплеменников, этого все равно не хватило, чтобы покинуть список проблемных автомобилей.