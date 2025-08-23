Покупка картошки оставила липчанина без 40 тысяч рублей

Липчанин стал жертвой мошенников при попытке купить картофель через интернет. Мужчина нашел на сайте объявлений предложение о продаже двадцати мешков молодого картофеля и связался с продавцом из Воронежской области.

Как сообщает LipetskMedia.ru, продавец согласился привезти товар на собственном автомобиле, но потребовал частичную предоплату. Он объяснил, что эти деньги необходимы для топлива и как задаток, составляющий половину от общей суммы заказа.

Как только покупатель перевел требуемые средства, мошенник сообщил о «технических неполадках» с переводом. Для «решения проблемы» он убедил липчанина включить в мессенджере функцию демонстрации экрана своего смартфона с открытым банковским приложением. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили полный доступ к конфиденциальной информации: данным карт и кодам из смс-сообщений. В результате мошеннейской схемы с банковского счета гражданина было похищено 40 тысяч рублей.

