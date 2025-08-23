Покупка картошки оставила липчанина без 40 тысяч рублей
Житель Липецка лишился сбережений при попытке купить картошку
Липчанин стал жертвой мошенников при попытке купить картофель через интернет. Мужчина нашел на сайте объявлений предложение о продаже двадцати мешков молодого картофеля и связался с продавцом из Воронежской области.
Как сообщает LipetskMedia.ru, продавец согласился привезти товар на собственном автомобиле, но потребовал частичную предоплату. Он объяснил, что эти деньги необходимы для топлива и как задаток, составляющий половину от общей суммы заказа.
Как только покупатель перевел требуемые средства, мошенник сообщил о «технических неполадках» с переводом. Для «решения проблемы» он убедил липчанина включить в мессенджере функцию демонстрации экрана своего смартфона с открытым банковским приложением. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили полный доступ к конфиденциальной информации: данным карт и кодам из смс-сообщений. В результате мошеннейской схемы с банковского счета гражданина было похищено 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске продавщица ограбила магазин и была задержана благодаря таксисту.