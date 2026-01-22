«Покупка свободы». Россиянам рассказали, как снизить пенсионный возраст

В 2026 году общеустановленный возраст выхода на страховую пенсию по старости составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

Однако законодательство предусматривает ряд исключений, позволяющих стать пенсионером значительно раньше. Как отметил в беседе с агентством «Прайм» Вадим Виноградов, профессор и декан юридического факультета НИУ ВШЭ, для определенных групп граждан действуют механизмы досрочного назначения выплат.

Ключевыми условиями для получения страховой пенсии остаются минимальные 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). При этом мужчины, накопление трудового стажа у которых достигло 42 лет, смогут претендовать на выплаты уже в 62 года. Для женщин этот порог составляет 37 лет стажа. Если необходимых параметров не хватает, граждане могут их докупить.

Право на льготную пенсию также закреплено за рядом профессиональных и социальных категорий. В их числе — многодетные матери, граждане, чья работа связана с опасными или тяжелыми условиями, медицинские и педагогические работники, а также труженики Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

Отдельная норма, как подчеркнул эксперт, защищает лиц предпенсионного возраста, попавших под сокращение штатов или ликвидацию предприятия. При наличии достаточного стажа и баллов они могут оформить пенсию на два года раньше нового общего срока.

