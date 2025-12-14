Повар из дивизии оперативного назначения имени Дзержинского был задержан за съёмку рэпера Макана, который курил в неположенном месте. Сам артист не понёс наказания за это нарушение. Об этом сообщили многие средства массовой информации и Telegram-каналы в минувшую субботу, 13 декабря.

По предварительной и не проверенной информации, повар ЦСН «Витязь» якобы снял на смартфон видео, на котором, предположительно, показан первый день срочной службы Андрея Косолапого. Он выложил ролик в интернет, и вскоре об этом стало известно местной службе защиты государственной тайны. В результате работника кухни арестовали на срок до 30 дней.

Косолапов сам не получил выговор за курение. В соцсетях появилась информация о его армейских требованиях: у рэпера есть охрана, неограниченное время для телефонных разговоров и перекуры, офицерская форма и строгий распорядок дня. Для повара это правило оказалось слишком жёстким.

Росгвардия вечером 13 декабря опровергла информацию СМИ о том, что повар, снявший видео с Маканом, был помещён в гауптвахту.

В Росгвардии ткже добавили, что у Макана на службе нет совершенно никаких привилегий.

