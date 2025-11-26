Вор или военный: как Icegergert связан с блатным миром, и за что его не любят музыкальные критики

Icegergert стал новым феноменом российской рэп-индустрии. Ранее никому не известный артист стремительно взлетает в топы, становится резидентом крупнейшего лейбла, собирает миллионы прослушиваний и получает коллаборации, о которых другие только мечтают. Но вместе со славой вокруг него стремительно сгущаются информационные бури: скандалы, споры, громкие заявления, пристальное внимание медиа и силовых структур. С чем связана огромная популярность молодого «гангстера» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Из суворовца в бандита

Настоящее имя Icegergert — Георгий Евгеньевич Гергерт. Он появился на свет 24 августа 2001 года в Братске Иркутской области. Детство будущего исполнителя было нелегким: когда Георгию было шесть, из-за проблем с законом у родителей его отправили к родственникам в Санкт-Петербург. Там мальчик оказался в Санкт-Петербургском суворовском военном училище — месте с жесткими правилами и строгим порядком.

Военная дисциплина ему давалась тяжело, зато в спорте он показывал впечатляющие результаты и даже выполнил норматив мастера спорта по армейскому рукопашному бою. После выпуска Гергерт недолго обучался в Военной академии связи, однако вскоре понял, что ему по душе творчество, и отказался от военной карьеры.

К музыке Icegergert пришел в 2018 году, начав писать баттл-рэп тексты, а уже в 2019-м выпустил первые треки. Его стиль быстро привлек внимание своей провокационностью: жесткий трэп, агрессивные панчи и обилие эстетики криминальной тематики. Именно поэтому среди самых узнаваемых его работ — «Грабитель 78» и «Русские воры». Видеоклипы исполнителя также выдержаны в «уличной» стилистике: оружие, деньги, мрачные фигуры в балаклавах — все это создает атмосферу гангста-романтики. Сам артист нередко играет с образом, называя себя то «честным вором», то «боярином», но некоторые считают, что блатную роль артист играет не совсем удачно.

В 2024 году Icegergert присоединился к творческому объединению «Газгольдер», которым руководит Баста. Это стало важным шагом: его популярность резко выросла, и музыка питерского исполнителя стала звучать по всей России. В 2025 году рэпер попал в шорт-лист Forbes «30 до 30» в категории «Музыка», где его отметили как одного из наиболее перспективных молодых артистов.

АУЕ* и гэнгста

Испытанием для Icegergert стало участие в шоу «Вопрос ребром». На многие вопросы из зала Георгий отвечал односложно — «да» или «нет», либо вовсе уходил от темы.

Фото: [ t.me/iceicegergert ]

Когда участник шоу спросил: «В чем твое гэнгста?», Icegergert ответил коротко и многозначительно:

«За гэнгста не спрашивают. Если тебе интересно, пойдем, я тебе объясню».

После артист оказался в центре скандала из-за экстремистских заявлений: ему пришлось даже извиниться за выражение «Жизнь ворам»*, которое прозвучало на его московском концерте. Исполнитель публично раскаялся за использование воровского жаргона, подчеркнув, что не имеет отношения и не выражает поддержку каким-либо запрещенным организациям. По словам артиста, сказанное было лишним — подвело то, что он был нетрезв.

Слушать Icegergert — ниже достоинства

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что такое творчество не стоит воспринимать всерьез.

«Слушать это — ниже моего достоинства. Ради Бога, пусть поет. Если у него есть слушатели, то, наверное, у него веселый и прикольный образ. Мы же не можем ему запретить это делать. Была б моя воля, я бы совершенно бы все изменил. Я бы ввел цензуру и худсоветы», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас изменились и времена в музыке. В частности, появление таких исполнителей как Icegergert и Марго, известной по песне «Кукареку», неудивительно.

«Сегодня другие тренды и моды. У нас все можно, раз все можно, почему бы “гангстеру” или Марго не петь, теперь и кукарекать можно. К этому надо относиться как к приколу. К музыке это не имеет никакого отношения. Это лежит в области каких-то веселых проказ и причуд», — выразил мнение специалист.

Такие изменения привели к глубокому кризису в музыке, считает шоумен.

«Кризис давно существует в музыкальной индустрии, старые идеи исчерпаны, а новых невозможно создать на том же уровне. Поэтому идет выгорание, и на смену этому приходит искусственный интеллект. Через какое-то время за ним будут достижения», — заключил Соседов.

Приклеился к гангстерам

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнила, что это не первый случай для музыкальной индустрии, когда исполнитель играет определенную роль.

«В советское время был блатной певец Аркадий Северный, и он исполнял песни, приближенные к тюремному шансону. Они очень хорошо заходили, и практически все думали, что он сидел в тюрьме, а он был в душе интеллигентом и никогда не сидел. Поэтому что-то похожее я вижу и в этой истории», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что в России есть глубокие корни для создания такого творчества.

«Глубокие корни есть того, что в РФ такая тема всегда хорошо заходила, и сейчас она продолжается. Icegergert просто присоединился к ней. Видимо, когда-то у него получилось неплохо в творчестве, кто-то это поддержал, и он решил никого не разочаровывать и периодически вбрасывать, как фразу про воров», — заявила она.

Однако сейчас, пояснила психолог, артистам нужно соответствовать образу, иначе они станут объектом всеобщего внимания в не лучшем свете.

«Сейчас журналисты и люди из блатного мира могут задать определенные вопросы, поэтому надо быть очень аккуратным, осторожным, а также очень умным и с подвешенным языком, уметь выкручиваться. Однако в ситуации с его фразой на концерте получается, что он сразу же и прокололся. Он вроде бы поддержал эту тему, но как только возникают определенные вопросы, то прячется в кусты, потому что сказать нечего», — выразила мнение эксперт.

При этом желание занять подобную нишу — неудивительно, заверила психолог.

«Он захотел занять эту нишу, потому что она действительно сейчас пустует. Среди очень молодых людей это место не занято, и он решил туда зайти, но, на мой взгляд, неудачно», — заключила Абравитова.

Ранее в Подмосковье накрыли подпольный рехаб, где пытали подростков.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России