Женщиной, на которую напала акула в районе пляже Rockaway в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя гражданка Украины Татьяна Колтунюк, сообщило в среду, 9 августа, американская газета New York Post .

«Шестидесятипятилетняя Татьяна Колтунюк получила ужасную травму ноги во время обычного плавания», – говорится в материале издания.

Уточняется, что ее доставили в местную больницу. Нападение произошло, когда женщина плавала в трех метрах от берега. По данным на 8 августа она находилась в стабильном, но в критическом состоянии.

Инцидент с украинской эмигранткой произошел вечером, 8 августа. СМИ сообщили, что женщина потеряла около 9 килограмм плоти и много крови. Нападение акулы в этом районе произошло впервые за 70 лет. Также, по данным прессы, Колтунюк была активисткой. Она проводила различные акции по сбору средств для беженцев, а также антироссийские демонстрации.

8 июня на египетском курорте в Хургаде акула напала на гражданина России. Молодой человек звал на помощь родственников, но было уже слишком поздно – хищник утащил мужчину на дно. После этого случая в украинской прессе начали высмеивать смерть россиянина, а в одном из кафе во Львове надругались над гибелью молодого человека, устроив «перформанс» с подачей коктейля.