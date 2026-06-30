Пол-атмосферы, 50 кг хлама и крышевой бокс: как мелочи крадут бензин, пока вы едете

Аналитики ГК «Интерлизинг» подготовили для автомобилистов практическое руководство по экономии топлива. Основной вывод, опубликованный « Лентой.ру », — ключ к снижению расходов лежит не в дешевом бензине, а в правильной манере вождения и уходе за машиной.

Оптимальным темпом на трассе эксперты назвали диапазон 90–110 км/ч. Разгон до 140 км/ч и выше увеличивает потребление горючего почти в полтора раза. Плавные разгоны и торможения способны сократить расход на 15–20 процентов, а в городе специалисты советуют заранее планировать маршрут, избегая заторов. Техническое состояние автомобиля играет не меньшую роль: падение давления в шинах всего на пол-атмосферы усиливает сопротивление качению и перегружает двигатель, поэтому колеса перед выездом обязательно проверяют. Каждые 50 килограммов лишнего груза в багажнике добавляют 1–2 процента к расходу, так что из салона лучше убрать все ненужное, включая боксы и велокрепления на крыше.

Директор по рискам компании Антон Мелехин предупредил, что заправляться следует только на проверенных сетевых АЗС и сохранять чеки. На незнакомой станции, если есть сомнения в качестве топлива, он рекомендует заливать ровно столько, сколько необходимо, чтобы добраться до надежной заправки, но не полный бак. Аналитики также раскритиковали популярную уловку — замену рекомендованного АИ-95 на АИ-92. По их данным, такая экономия оборачивается обратным эффектом: детонация повышает расход на 5–10 процентов, а постоянное применение низкооктанового бензина с высоким содержанием серы ведет к перегреву, износу двигателя и дорогостоящему ремонту катализатора.