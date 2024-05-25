Пол одной из школ Ожерелья приподняли на высоту более метра в ходе ремонта

Представители администрации городского округа Кашира проинспектировали ход капремонта зданий школы № 10 и детского сада № 11 в Ожерелье. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы городского округа Михаила Шувалова, темпы работ по капремонту здания старшего звена школы № 10 в Ожерелье, подрядчик должен завершить его раньше срока. В настоящее время ведутся разработки планов по благоустройству территории учебного заведения и оборудования спортплощадки, а также определяются источники финансирования.

Отмечается, что подрядчик готов приступить к отделочным работам уже в начале следующего месяца.

На сегодняшний день завершаются общестроительные работы, на первом этаже школы приподнят пол на высоту более метра для избегания сырости в помещении. Для этого была создана песчаная подушка и уложены на нее гидроизоляционная пленка, утеплитель. После этого была выполнена бетонная стяжка.

Уточняется, что такой пол на много лет обеспечит тепло в здании и отсутствие сырости.