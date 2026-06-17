В соцсетях 17 июня появилось видео, на котором запечатлена очередь из автомобилей у контрольно-пропускного пункта «Псоу» на границе Сочи с Абхазией. Автор ролика утверждает, что в пробке стоят туристы, направляющиеся на отдых, передает портал 93.ru .

«Едут в основном российские регионы. Много туристов. Ну, максимум полчаса ждать», — говорится в видео.

По данным «Яндекс Карт», на подъезде к пункту пропуска со стороны Сочи действительно фиксируются заторы, но их протяженность составляет около 1,5 километра. Для летнего сезона и приграничного трафика это умеренная нагрузка.

Как отмечают эксперты, время прохождения границы на КПП «Псоу» может сильно варьироваться: от 30 минут до нескольких часов в зависимости от дня недели, времени суток и сезона. В пик сезона ожидание в очередях может растянуться на 2–4 часа, особенно во второй половине дня в пятницу и в воскресенье вечером.

Ранее, 5 июня, работа КПП «Псоу» временно приостанавливалась из-за угрозы атак беспилотников в районе Сочи и федеральной территории Сириус. Тогда ограничения действовали до отмены режима беспилотной опасности.

До КПП «Псоу» можно добраться на восьми городских автобусных маршрутах из разных районов Большого Сочи: № 552, 558, 539, 500, 517, 533, 550, 554. Однако автобусные маршруты не пересекают государственную границу — проход через КПП осуществляется пешком.