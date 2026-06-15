Жители Тюменской области пожаловались на очередное нашествие гусениц непарного шелкопряда. Паразиты угрожают лесам и стали проблемой для местных дачников, сообщает tmn.aif.ru . Прожорливые насекомые день за днем оставляют за собой поляны с «обнаженными» деревьями.

Жители Голышмановского, Аромашевского, Ишимского и Сладковского округов жалуются, что леса стоят голые, а сады и огороды серьезно повреждены. Они отмечают, что очаги размножения шелкопряда были еще в прошлом году, но меры не приняли.

Проблема коснулась и соседних регионов — сообщения о шелкопряде появляются в Свердловской и Курганской областях. На фото и видео видно, что ветви деревьев остались без листвы, а некоторые уверяют, что пострадали даже ели. В последний раз масштабное нашествие случилось четыре года назад. В департаменте лесного комплекса Тюменской области пояснили, что гусеницы шелкопряда при высокой численности могут практически полностью объедать кроны, поэтому некоторые участки леса выглядят обнаженными. Однако паниковать не стоит — массовой гибели лесов не происходит, деревья восстанавливаются ближе к концу лета. Лесопатологи взяли ситуацию под контроль.

Биолог Мария Орлова предупредила, что сухие деревья без листвы хорошо горят, и риск пожаров резко возрастает. Агроном Иван Григорьев напомнил, что обработку мочевиной с медным купоросом нужно проводить весной. Сейчас он советует использовать биологические препараты — они умерит аппетит шелкопряда и не навредят плодово-ягодным растениям.