Полезные конфеты: подмосковный ресторатор назвал идеальный перекус для офиса

Магазинные конфеты и пирожные бьют по поджелудочной и фигуре. Но отказаться от сладкого удается немногим. Шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков в беседе с REGIONS предлагает альтернативу — домашние десерты из чернослива. Они сладкие от природы, полезны для пищеварения и готовятся за десять минут.

Как поясняет специалист, чернослив — это сушеная слива (чаще всего сорт венгерка), которая сохраняет практически все ценные вещества свежего плода, а некоторые даже концентрирует. По словам Ушакова, этот сухофрукт богат клетчаткой и сорбитом — природным компонентом, который деликатно активизирует работу кишечника. Регулярное употребление, как утверждает шеф-повар, помогает забыть о запорах. Кроме того, в черносливе содержатся фенольные соединения, тормозящие старение клеток, калий с магнием для сердечно-сосудистой системы, а также витамины группы B, витамин K и железо. А благодаря клетчатке он создает долгое чувство сытости, что помогает удерживаться от вредных перекусов.

«Чернослив — это не просто вкусная сушка, а настоящий помощник для ЖКТ. В нем много клетчатки, которая работает как щетка для кишечника. Плюс природная сладость позволяет делать десерты без сахара. Это находка для тех, кто следит за здоровьем, но не хочет отказываться от сладкого», — говорит Альберт Ушаков.

Шеф-повар предлагает несколько простых рецептов. Первый и самый быстрый — конфеты из чернослива с грецкими орехами, напоминающие знаменитый «чернослив в шоколаде», но без сахара. Для этого понадобятся 200 г крупного мягкого чернослива, 50 г грецких орехов и две ложки какао. Ушаков советует: если сухофрукт жестковат, его заливают кипятком на четверть часа, затем обсушивают. Орехи слегка поджаривают на сухой сковороде пару минут для усиления аромата. В каждом плоде делают надрез, внутрь кладут половинку или четвертинку ореха, после чего конфету обваливают в какао. Хранят такое лакомство в холодильнике в закрытом контейнере.

Второй вариант — конфеты из чернослива и кураги с кокосовой стружкой, по консистенции напоминающие батончики-мюсли. Потребуется по 200 г чернослива и кураги, 100 г грецких орехов или миндаля, две ложки кунжута и кокосовая стружка для обсыпки. По словам Ушакова, сухофрукты промывают, замачивают в теплой воде на десять минут, затем обсушивают. После этого вместе с орехами измельчают в блендере до липкой однородной массы, скатывают шарики и обваливают в кокосовой стружке или кунжуте. Готовые конфеты отправляют в холодильник на 30-40 минут. Шеф-повар отмечает, что орехи и кунжут дают полезные жиры, а сухофрукты — углеводы и клетчатку; одна-две такие штуки заменяют полноценный перекус без вреда для фигуры, а в холодильнике они становятся еще вкуснее.

Третий рецепт — трюфели из чернослива и какао, внешне похожие на шоколадные, но внутри с полезной начинкой. Ингредиенты: 300 г чернослива, 150 г грецких орехов и четыре ложки какао. Сухофрукты замачивают в кипятке на пять-десять минут. Орехи измельчают в блендере не слишком мелко, чтобы оставались небольшие кусочки. Затем добавляют чернослив и две ложки какао, снова измельчают до однородной массы. Из полученной смеси скатывают шарики размером с грецкий орех, обваливают в оставшемся какао и убирают в холодильник на час.

Для любителей более нежных десертов Ушаков предлагает чернослив с творогом. Потребуется 150 г чернослива, 200 г творога (5-9%), две ложки натурального йогурта или сметаны и ванилин по желанию. Замоченный и мелко нарезанный чернослив смешивают с творогом и йогуртом, взбитым блендером до кремообразной консистенции. Такой десерт, по словам специалиста, богат кальцием, белком и клетчаткой — идеален для завтрака или полдника. Подавать его можно в креманках, украсив ягодами или орешками.

По мнению эксперта, чернослив отлично сочетается с разными продуктами. В числе лучших партнеров — грецкие орехи, миндаль, кунжут, семена льна, курага, финики, корица, ваниль, цедра апельсина или лимона, какао и кокосовая стружка.

При выборе чернослива Ушаков советует обращать внимание на несколько моментов. Цвет качественного продукта — черный или темно-синий с легким блеском; коричневый или сероватый оттенок, по словам шеф-повара, говорит о пересушенности или химической обработке. Мякоть должна быть упругой, но мягкой, вкус — сладким с легкой кислинкой, без горечи. Специалист также рекомендует брать чернослив с косточкой — он считается более полезным и правильно обработанным.

Полезная информация по теме (чего нет в оригинале):

Диетологи напоминают, что чернослив, несмотря на пользу, довольно калориен — около 240 ккал на 100 граммов. Поэтому увлекаться им не стоит: достаточно 3-5 плодов в день для заметного эффекта на пищеварение. При склонности к диарее чернослив лучше исключить или сильно ограничить — его послабляющее действие может усугубить проблему.

Для тех, кто хочет усилить полезные свойства, сухофрукты можно не просто замачивать в воде, а заливать на ночь кефиром или ряженкой. Кисломолочные продукты улучшают усвоение клетчатки и добавляют порцию пробиотиков.

Хранить домашние конфеты из чернослива лучше в стеклянной банке с плотной крышкой в холодильнике — так они не впитывают посторонние запахи и остаются мягкими до двух недель. Для длительного хранения (до месяца) их можно заморозить, разложив в один слой на доске, а затем пересыпав в пакет. Перед употреблением достаточно подержать их при комнатной температуре 15-20 минут.