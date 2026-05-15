«Полезный» завтрак на 600 калорий: диетолог предупредила женщин старше 50

Американский диетолог Рейчел Шталь предупредила, что популярное и считающееся здоровым угощение может сыграть злую шутку с женщинами старше пятидесяти лет. Ее рекомендацию приводит Yahoo .

Речь идет о граноле — хрустящей запеченной смеси из овсяных хлопьев, орехов, семечек и риса. По словам Шталь, относиться к ней стоит не как к самостоятельному блюду, а лишь как к одной из составляющих завтрака. Стандартная порция гранолы составляет всего от тридцати до шестидесяти граммов и не должна заполнять всю тарелку, но даже в таком скромном объеме содержит более двухсот калорий.

Если же добавить в нее йогурт, молоко, сухофрукты и мед, пищевая ценность завтрака способна взлететь до шестисот калорий. Для женщин, следящих за уровнем сахара в крови и своим состоянием в период менопаузы, такие цифры могут оказаться опасными, заключила диетолог.