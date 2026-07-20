Полгода учил, а потом залез в сейф: репетитор из Красноярска обокрал семью ученика в Москве

В Москве 23-летний репетитор из Красноярска обокрал семью своего ученика. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, молодой человек полгода выстраивал доверительные отношения с семьей, занимаясь с их сыном.

За это время он изучил планировку квартиры и выяснил, что двери часто оставляют незапертыми, а ключи от сейфа лежат на виду. Ранним утром подростка разбудил шум, и отец, приехавший по звонку сына, застал «учителя» прямо у сейфа с конвертом в руках. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее, и попытка сделать вид, что он просто зашел, не помогла.

Украденные 1040 евро вернули владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, полиция проверяет, не причастен ли «педагог» к другим аналогичным преступлениям.