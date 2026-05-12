Полиглот у колыбели: в Москве няням со знанием китайского готовы платить до 550 тысяч рублей в месяц

По ее словам, в базе центра сейчас насчитывается около тысячи вакансий для нянь и гувернанток. Средний доход в этой сфере составляет 190 тысяч рублей, а максимальный, без учета языковых требований, — 280 тысяч. Однако знание китайского, английского или французского поднимает ставки в разы: от 250 до 550 тысяч рублей в месяц.

Васильева привела конкретный пример: одной московской семье потребовалась няня — носитель китайского языка, чтобы общаться с ребенком исключительно на нем. Она подчеркнула, что специалисты по работе с детьми, владеющие языками, в Москве востребованы всегда. Чаще всего им предлагают работу с проживанием или вахтовым методом, а также нередко берут в заграничные поездки.