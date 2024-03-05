Полигон ТКО в Царево посетил глава Городского округа Пушкинский Красноцветов
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами в субботу, 2 марта, оценил работу по содержанию полигона ТКО в Царево.
В настоящее время на объекте проводят установление санитарно-защитной зоны. Биологический этап рекультивации продлится до 2026 года.
На регулярной основе эксперты проводят мониторинг экологической ситуации в регионе. Анализ также проводят активисты партийного проекта «Чистая страна», который был инициирован партией «Единая Россия». Ситуация контролируемая, превышений каких-либо вредных показателей не зафиксировано.
Члены комиссии беседовали с сотрудниками, провели осмотр объекта и прилегающей к нему территории.
Планируется, что с 2026 по 2031 год на объекте будет проходить пострекультивационный период. Решение утверждено и внесено в проект.