Полигон ТКО в Царево посетил глава Городского округа Пушкинский Красноцветов

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами в субботу, 2 марта, оценил работу по содержанию полигона ТКО в Царево.

В настоящее время на объекте проводят установление санитарно-защитной зоны. Биологический этап рекультивации продлится до 2026 года.

На регулярной основе эксперты проводят мониторинг экологической ситуации в регионе. Анализ также проводят активисты партийного проекта «Чистая страна», который был инициирован партией «Единая Россия». Ситуация контролируемая, превышений каких-либо вредных показателей не зафиксировано.

Члены комиссии беседовали с сотрудниками, провели осмотр объекта и прилегающей к нему территории.

Планируется, что с 2026 по 2031 год на объекте будет проходить пострекультивационный период. Решение утверждено и внесено в проект.