Поликлиника на 100 посещений в смену открылась в Ленинском округе

Новая поликлиника для детей и взрослых, рассчитанная на 100 посещений в смену, открылась в рабочем поселке Боброво в Ленинском округе. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Учреждение будет обслуживать более тридцати тысяч пациентов. В нем обустроили кабинеты специалистов, помещения для обследований, процедурные, кабинеты неотложной помощи, комнату матери и ребенка. Здесь создана доступная среда.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, ранее на этой неделе в регионе открыли еще одну поликлинику – в Люберцах. Оба учреждения построили в новых ЖК.

«Это важно, поскольку позволит жителям новых ЖК получать медицинскую помощь в комфортных условиях и рядом с домом», - сказала Стригункова.

Она добавила, что в общей сложности с января в регионе открыли девять поликлиник.