Поликлиника открылась после капремонта в Егорьевске

Поликлиника №3 Егорьевской ЦРБ открылась после капремонта, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья. Учреждение расположено на улице Жукова гора, 19.

Здание поликлиники было построено в 80-е годы. Капремонт в нем стартовал весной прошлого года.

В ходе работ на объекте обновили фасад и коммуникации, установили новые окна, провели отделку внутренних помещений, благоустроили прилегающую территорию.

Ход работ был на контроле подведомственного министерству ГБУ МО «УТНКР». Специалисты учреждения выезжали на объект с проверкой более 160 раз.