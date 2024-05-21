Поликлиника открылась в Истре после проведения капремонта

В городском округе Истра завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники, расположенной на улице Урицкого, работы проведи в соответствии с современным подмосковным стандартом «Наша поликлиника». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря проведенному ремонту, поликлиника полностью преобразилась. Но главное — изменились внутренние процессы. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Кроме того, для удобства пациентов все тяжелое диагностическое оборудование — флюорограф, маммограф и рентген-аппарат — переведено на первый этаж», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ходе капремонта в поликлинике выполнили перепланировку, что позволило выделить в отдельный блок отделение неотложной помощи. Помимо этого, здесь организовали проведение телемедицинских консультаций, а также работу кабинета выписки электронных рецептов на льготные лекарства. Главный врач Истринской клинической больницы Наталья Шокова, что для пациентов в учреждении обустроили светлые коридоры, зоны комфортного пребывания, санузлы, установили мебель. В обновленной поликлинике будут работать 43 врача, в том числе, кардиолог, эндокринолог, невролог, онколог, оториноларинголог и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.