Поликлиника в Вербилках Талдомского округа пополнилась новым терапевтом

Еще один участковый терапевт начал прием жителей в поселке Вербилки. Опытных кадров продолжают привлекать к работе в местную поликлинику и учреждения округа по программе «Модернизация первичного звена».

Новый терапевт Лейла Моллаева имеет диплом Дагестанского государственного медицинского университета. Она отучилась на специальность «Врач-лечебник», а через два года после окончания вуза прошла аккредитацию по специальности «Лечебное дело». Сейчас ценные знания и практика позволяют ей профессионально выполнять работу в поликлинике в Вербилках. Моллаева ведет приемы, дает консультации, назначает анализы, занимается профилактикой заболеваний пациентов, назначает и ведет диспансеризацию населения, словом, выполняет все обязанности терапевта.

Важно, что в Талдомском округе сфере медицины уделяется большое внимание. Больницы пополняются новыми профессиональными кадрами, усиливается работа амбулаторно-поликлинической службы, ремонтируются здания, а помещения оборудуют современной техникой. Такие приятные перемены проводят и в Вербилках. Главный врач местной поликлиники Игорь Давронов напомнил, что улучшать пространства и обретать новые кадры и оборудование помогает программа «Модернизация первичного звена». Совсем недавно в учреждении появились новые терапевт и педиатр, отремонтировали рентген-кабинет, а также поставили новый цифровой аппарат. На этих изменениях не остановятся: будут и дальше повышать доступность и качество медицинских услуг для населения.