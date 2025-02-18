Поликлиника Запрудненского отделения пополнилась новым физиотерапевтом

В городском округе Талдом продолжают наращивать профессиональную базу специалистов разного профиля, повышая тем самым доступность медицинских услуг для жителей. Так, недавно в поликлинике Запрудненского отделения Дубненской больницы появился новый врач: физиотерапевт Роман Амбаров.

За плечами нового сотрудника поликлиники Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело», интернатура в категории «Анестезиология и реаниматология» и переподготовка в ООО «Межотраслевой институт госаттестации» по дисциплине «Врач-физиотерапевт». Полученные знания и опыт теперь будут применяться в стенах Запрудненской поликлиники, где уже ведется прием к Роману Амбарову.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Врач-физиотерапевт поможет пациентам в ускорении лечения и восстановлении, улучшении общего физического состояния, уменьшении болей, в том числе после операций или травм разной степени тяжести.

«В рамках программы «Модернизация первичного звена» для медработников действуют объемные меры соцподдержки. Например, «Компенсация аренды жилья», «Социальная ипотека», «Земский доктор» или «Земский фельдшер», «Земля врачам», «Приведи друга» и другие», — напомнил главный врач Игорь Давронов.

Он добавил, что действующие в регионе и округе меры помогают привлекать специалистов, в том числе и узкого профиля, а также создать для них комфортные условия для долгосрочного проживания.

При этом меры поддержки постоянно развиваются. Например, с 1 января повысились выплаты по программе «Приведи друга» для медицинских работников. Врач, который привлечет к работе другого профессионала сферы, фельдшера или медсестру, сможет рассчитывать на премию от 28 000 до 128 000 рублей. Сумма варьируется в зависимости от категории приглашенного врача, его стажа и специальности.