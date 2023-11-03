Поликлинику, рассчитанную на семьсот посещений в смену, продолжают строить в Серпухове

В настоящий момент строительная готовность новой поликлиник, которую возводят в городском округе Серпухов, составляет уже почти семьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инспекторы ведомства провели проверку строительства объекта здравоохранения в микрорайоне Ивановские дворики. Строительство данной поликлиники началось в январе текущего года.

Отмечается, что в настоящее время полностью завершены работы по возведению несущего монолитного каркаса здания, работы по устройству кровли и фасадные работы. Здание переменной этажности (2-3 этажа) общей площадью чуть более девяти с половиной тысяч квадратных метров будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники, а также отделение женской консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на востоке Подмосковья планируется построить современный госпиталь.