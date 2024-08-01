Поликлинику со встроенным постом скорой медицинской помощи построят в подмосковном ЖК «Мытищи Парк»

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на строительство поликлиники на 255 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи.

Квалифицированную медицинскую помощь посетителям окажут врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: кабинеты медиков разместятся в основном блоке поликлиники. С другой стороны здания оборудуют пост скорой помощи на две бригады с отдельным входом.

Ожидается, что поликлиника переменной этажностью в 2-3 этажа общей площадью чуть более четырех тысяч квадратных метров получит треугольную форму. Внешний облик здания будет гармонировать с окружающей жилой застройкой и благоустройством всего комплекса «Мытищи Парк». Фасады поликлиники оформят преимущественно молочно-серых тонах, а в качестве яркого акцента используют зеленый цвет — его применят на окнах второго и третьего этажа, а также на торцевой стене третьего этажа.

Поликлинику построят с учетом принципов «безбарьерной среды» со входами на уровне земли, без ступеней и пандусов. Чтобы пройти на верхние этажи, посетители смогут воспользоваться лифтами или лестницами. Для персонала поликлиники и посетителей на прилегающей территории оборудуют 22 машино-места, три из которых предусмотрены для автотранспорта маломобильных групп населения.