Адвокаты Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова официально объявили о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Это заявление было сделано на фоне появившихся слухов. Информация была опубликована на портале Super.

Инициатором развода выступила Полина, а Дмитрий принял ее решение.

Пока Товстики шумно выясняют отношения (по всей видимости, жена Романа Товстика избила его, сломав ногу в двух местах), Дибровы делают это с удивительной деликатностью: все имущественные вопросы они урегулировали мирно, а опеку над детьми разделили без конфликтов.

Даже совместное фото с переговоров было опубликовано — почти как семейный ужин, а не как конфликт.

Стоит напомнить, что супружеская жизнь Полины и Дмитрия Дибровых продолжалась на протяжении шестнадцати лет.