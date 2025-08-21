Полина и Дмитрий Дибровы разводятся — теперь официально
Пока Товскики ломают ноги друг другу, Дибровы интеллигентно разводятся
Фото: [коллаж Подмосковье Сегодня]
Адвокаты Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова официально объявили о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Это заявление было сделано на фоне появившихся слухов. Информация была опубликована на портале Super.
Инициатором развода выступила Полина, а Дмитрий принял ее решение.
Пока Товстики шумно выясняют отношения (по всей видимости, жена Романа Товстика избила его, сломав ногу в двух местах), Дибровы делают это с удивительной деликатностью: все имущественные вопросы они урегулировали мирно, а опеку над детьми разделили без конфликтов.
Даже совместное фото с переговоров было опубликовано — почти как семейный ужин, а не как конфликт.
Стоит напомнить, что супружеская жизнь Полины и Дмитрия Дибровых продолжалась на протяжении шестнадцати лет.