«Политический протест пахнет иначе». Фермер вылил 500 литров навоза у дома министра сельского хозяйства

Польский суд вынес приговор участнику акции протеста, который вылил сотни литров навоза у частного дома министра сельского хозяйства Стефана Краевского. Мужчина получил два месяца лишения свободы.

Инцидент произошел 9 января на фоне масштабных выступлений фермеров против соглашения ЕС и Меркосур. Неизвестный опрокинул около полутонны навозной жижи перед входом в жилище чиновника. В ходе расследования полиция установила и задержала виновника.

Как сообщает издание Wiadomości WP, помимо самой акции, обвиняемому вменяют попытку повредить ограждение, а также угрозы в адрес министра и его супруги, связанные с профессиональной деятельностью Краевского. Доказательством послужило видео, которое сам активист выложил в интернет.

Ранее сообщалось о том, что польские фермеры в знак протеста заблокировали КПП на границе с Украиной.