В Подмосковье инвестируют 430 млн руб. в производство промышленных печатающих составов

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о создании в Ступине завода по выпуску чернил для цифровых промышленных линий. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый завод займет площадь 2,9 тыс. кв. м. Предприятие будет выпускать органические и неорганические печатающие составы, в том числе UV‐отверждаемые гибкие чернила. Эти материалы широко применяются при цифровой струйной печати на самых разных поверхностях: рулонном металле, упаковке, тканях, композитных и иных промышленных поверхностях.

Проект имеет важное значение для развития импортозамещения в сегменте индустриальной цифровой печати. Объем инвестиций составит 430 млн руб. На предприятии появится 34 рабочих места. Компания уже получила разрешение на строительство и в настоящее время занимается разработкой рабочей документации.

Начало строительных работ запланировано на II квартал 2027 года, ввод объекта в эксплуатацию — на III квартал 2029 года. После выхода на проектную мощность завод сможет производить до 130 тонн продукции ежегодно. Поставки будут осуществляться не только на российский рынок, но и в страны ЕАЭС.

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