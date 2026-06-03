Губернатор Воробьев проверил ход возведения поликлиники в Королеве

В Королеве к концу 2026 года планируется открыть новую поликлинику, рассчитанную на 1 тыс. посещений в смену. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет проверил, как идут работы на объекте, и пообщался с врачами.

«В конце 2021 года во время поездки в Королев и жители, и медики подняли вопрос о необходимости большой, современной поликлиники в городе. Сейчас значительная часть медпомощи разнесена по разным адресам, в старых зданиях не хватает площадей для тяжелого оборудования. Новая поликлиника должна все это изменить», — сказал губернатор.

По его словам, в учреждении установят КТ, МРТ, рентгены и другую технику, обустроят дневные стационары. Туда также переедет центр амбулаторной онкологической помощи. Стройготовность объекта превысила 90% — специалисты ведут чистовую отделку помещений, сборку и расстановку мебели, поставку и монтаж медоборудования, пусконаладочные работы по инженерным системам и благоустройство территории.

В поликлинике обустроят кабинеты профильных специалистов, отделение неотложной помощи, физиотерапии, центр амбулаторной онкологической помощи, дневные стационары, профилактическое направление. Там будут работать 197 врачей и 313 средних медработников.

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«На мой взгляд это не просто смешанная поликлиника, а, можно сказать, многопрофильный амбулаторный кластер. Новое здание соответствует всем современным стандартам», — рассказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Поликлиника № 1 на ул. Циолковского, которая расположена рядом, уже возобновила работу после капитального ремонта. В ней заменили инженерные сети, изношенную кровлю, фасад и входную группу, обновили окна, пол, потолок и интерьер. Там будут доступны женская консультация и специализированные подразделения.

Отметим, что программу модернизации здравоохранения реализуют по всему Подмосковью. Так, например, 1 июня открылась детская поликлиника в Чехове на 500 посещений в смену. До конца месяца для взрослых и детей откроется поликлиника в Ногинске. До конца года планируют открыть четыре новые подстанции скорой помощи — в селе Поречье Можайского округа, деревне Суханово Ленинского округа, в Ступино и Волоколамске и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.