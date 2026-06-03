Анна Старшенбаум не может найти жилье на Пхукете из-за потерянного паспорта

Российская актриса Анна Старшенбаум решила кардинально сменить обстановку. Вместе с сыновьями и своим возлюбленным, актером Даниилом Наумовым, она переехала на таиландский остров Пхукет, сообщает Super.

Сейчас семья находится в поиске постоянного жилья. Пока же они вынуждены жить в отелях, регулярно меняя локации — подобрать подходящий вариант оказалось непросто.

В одной из новых гостиниц Анна остановилась в номере с живописным видом. Сама актриса отметила, что найти такой отель на Пхукете было сложно, но, кажется, она довольна временным пристанищем.

Однако радость от красивых пейзажей омрачила неприятность: Анна потеряла загранпаспорт. Обстоятельства исчезновения документа выглядят загадочными. Паспорт всегда находился в сумке, которая лежала в автомобиле. При этом деньги и другие вещи остались нетронутыми — пропал только документ.

Ситуация осложняется местными погодными условиями. Сейчас на Пхукете сезон дождей, и, если паспорт намок, он может стать недействительным. Без загранпаспорта Анна не может арендовать автомобиль, чтобы свободно передвигаться по острову, а также сталкивается с другими бюрократическими проблемами.

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