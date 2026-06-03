Ушел из жизни советник главы ЦБ Алексей Можин: он 30 лет представлял Россию в МВФ и боролся с тяжелой болезнью

В возрасте 69 лет скончался Алексей Можин — советник председателя Банка России, который более трех десятилетий отстаивал интересы страны в Международном валютном фонде. До своего 70-летия он не дожил меньше трех недель. Причина — тяжелая болезнь. Об этом сообщает МК.ru.

Пресс-служба регулятора сообщила о смерти Алексея Владимировича Можина. Он начал карьеру в финансовых учреждениях СССР еще в 1980-х. С 1992 года работал в МВФ, а с 1996 по 2024 год занимал пост исполнительного директора от России. Это один из ключевых постов, отвечающих за влияние нашей страны на глобальную финансовую политику. После возвращения в 2024-м он стал советником председателя ЦБ, передавая уникальный опыт коллегам.

В Банке России отметили, что Можин внес значительный вклад в реализацию важных для страны инициатив на международных площадках. Он был награжден государственными наградами. Его коллеги и руководство ЦБ выражают соболезнования родным и близким. Экономист ушел из жизни после тяжелой болезни.

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