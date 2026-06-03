Травинское озеро и улица Горького: что еще обновят этим летом в Городском округе Пушкинский

В Городском округе Пушкинский Московской области продолжается комплексное развитие территории у Травинского озера, сообщил председатель Совета депутатов округа Артем Садула.

С 22 мая идет капремонт улицы Горького — одного из ключевых городских участков. Общая площадь работ превышает 7,5 тыс. кв. м. Проект тесно связан с благоустройством прилегающих территорий: почти завершено масштабное обновление набережной Травинского озера площадью 4,5 га.

Сейчас на улице Горького демонтируют изношенный бортовой камень и асфальтобетонное покрытие тротуаров. Параллельно подрядчик устанавливает новые бордюры и формирует песчаное основание для пешеходных зон, отметил Садула.

По условиям контракта на улице предстоит полностью заменить покрытие проезжей части, тротуаров и парковочных карманов, оборудовать систему водоотвода (ливневку), нанести дорожную разметку и установить искусственные дорожные неровности (ИДН) для снижения скорости транспорта в зоне пешеходного движения.

Все этапы ремонта будут завершены уже этим летом. Артем Садула подчеркнул, что ход работ по развитию инфраструктуры тщательно отслеживается профильными службами и находится под его личным контролем.