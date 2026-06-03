Искусственный интеллект наврал юристам: суд оштрафовал их на 50 тыс. за галлюцинации нейросети

Российских юристов заставят признаваться в использовании искусственного интеллекта. Пленум Верховного суда выпустил новое разъяснение: участники процессов обязаны уведомлять, если при подготовке документов привлекали нейросети. За сокрытие — штраф. Причина — громкий случай, когда ИИ сгенерировал несуществующие судебные акты, а юристы принесли их в суд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Теперь юристы обязаны предупреждать суд, что при подготовке дела использовали искусственный интеллект. Поводом стал инцидент, когда представители одной компании принесли в процесс «галлюцинации» нейросети: ссылки на несуществующие судебные акты и выдуманные цитаты. Суд оштрафовал юристов на 50 тысяч рублей. ВС решил, что пора наводить порядок.

Нейросети часто запрашивают обзоры судебной практики, но они склонны выдумывать факты. Это называется галлюцинациями. Тем не менее, ИИ активно внедряют в юридическую работу: анализ записей камер, поиск нужных фрагментов. Но теперь за достоверность ответа будут отвечать люди. Суды же не отказываются от технологий. В десяти регионах стартовал пилотный проект по внедрению ИИ. Нейросети помогут быстрее обрабатывать рутинные задачи.

Ректор Российского государственного университета правосудия Ольга Тисен пояснила: ИИ способен ускорить судопроизводство. Но только если контролировать его «фантазии». Новые правила заставят юристов внимательнее проверять электронных помощников.

Ранее стало известно, что умер советник главы ЦБ Алексей Можин, 30 лет представлявший Россию в МВФ.