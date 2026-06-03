В Подмосковье появится завод функционального питания — соглашение подписано на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме достигнуты важные договоренности о развитии пищевой промышленности в регионе: подписано соглашение о строительстве в Ступине завода функционального питания. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На земельном участке площадью 1 га, который уже находится в собственности предприятия, возведут производственно‐складской комплекс общей площадью 3 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составит 178 млн рублей. Запуск проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать 1 тыс. тонн продукции ежегодно. На предприятии создадут порядка 120 рабочих мест.

Ассортимент будущей продукции будет широким и ориентированным на самые разные отрасли. На новом заводе запустят производство пищевых добавок, ингредиентов и сырья для БАДов, спортивного функционального питания, компонентов для фармацевтической промышленности, продуктов для сектора HoReCa.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.