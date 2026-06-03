Жители Электрогорска выразили возмущение поведением подростков, которые превратили обычную продуктовую тележку в рискованный аттракцион. Очевидцы запечатлели на камеру, как группа ребят вывезла металлическую корзину из супермаркета и организовала на ней стремительные «покатушки» по улицам города, сообщил REGIONS.

Как отмечается, происшествие в Электрогорске — далеко не единичный случай. Почему граждане массово уносят тележки из супермаркетов, какова стоимость такого имущества и какая ответственность грозит родителям юных нарушителей? Разобраться в этих вопросах REGIONS помог юрист Антон Сазанов.

«Мало кто задумывается, что современная покупательская тележка — вещь недешевая. В среднем одна металлическая корзина на колесиках объемом 100–150 литров стоит от 8 тыс. до 15 тыс. руб. Приобрести ее легально обычному человеку вполне реально: специализированные интернет-магазины торгового оборудования продают их даже поштучно. Но зачем покупать, если можно „взять бесплатно“ у магазина?! Обычно так оправдывают правонарушение», — прокомментировал эксперт.

С юридической точки зрения, выезд на магазинной тележке за границы парковочной зоны — это, как пояснил юрист, вовсе не безобидная детская шалость, а полноценное преступление.

«Поскольку стоимость тележки превышает 2,5 тыс. руб., — это деяние квалифицируют не как мелкое хищение, а кража. Если тележку укатил один человек, ему грозит крупный штраф или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Если это сделала группа подростков по предварительному сговору, как в нашем случае, то это уже до 5 лет лишения свободы. Если участникам нет 16 лет, то отвечать придется родителям — их ждет штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию, а самих подростков поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних», — добавил Сазанов.

Сотрудник одного из сетевых супермаркетов Электрогорска, как сообщается, рассказал, что тележки из магазина пропадают десятками ежемесячно.

«Писать заявление в полицию на каждую пропажу — огромная бюрократия. Нужно давать показания, подтверждать стоимость, тратить рабочее время сотрудников на опросы. Нам проще раз в неделю отправлять грузчика собирать наши тележки по окрестным дворам. Да, это мы тоже делаем. Но если мы видим откровенный вандализм или кражу нескольких штук — полицию вызываем незамедлительно», — поделился работник торговли.

В правоохранительных органах подтвердили: жалобы от руководства сетевых магазинов поступают нерегулярно. Однако, как отметили в ведомстве, если дело все же доходит до официального заявления, вычислить злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» не представляет никакой сложности.

Ранее сообщалось, что за прицеп во дворе жителю Электростали грозит штраф до 200 тыс. руб.