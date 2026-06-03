Стало известно, сколько заработала Ида Галич на БАДах

Телеведущая и блогер Ида Галич оказалась не только талантливой медийной личностью, но и успешным предпринимателем. Ее компания «Хэйк», специализирующаяся на продаже витаминов и биологически активных добавок под брендом Youshou, завершила 2025 год с впечатляющими показателями.

Как пишет Super, выручка составила около 16 млн рублей, а чистая прибыль — примерно 1,6 млн рублей. При этом сама Ида владеет 30% уставного капитала. Основными партнерами выступают АО «ВМТ» (50%) и ее жених Олег Ледвич (20%). Галич является лицом бренда, активно продвигая продукцию в своих социальных сетях.

Но это не единственный коммерческий успех бывшей подруги Насти Ивлеевой. Она также владеет долей в сервисе доставки еды YesPizza. Компания «Еджи», выступающая франчайзером сети, принесла за прошлый год 13 млн рублей выручки и 2 млн рублей чистой прибыли. Доля Галич здесь также составляет 30%.

Таким образом, общая выручка ее бизнес-активов превысила 29 млн рублей. Галич явно не собирается останавливаться.

Ранее сообщалось, что убытки студии актера Сергея Жигунова достигли 90 млн рублей.