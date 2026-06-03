Челюсти по-гавайски: серфера искусала акула, но он смог доплыть до берега сам

Райское побережье Гавайев едва не стало местом гибели для 38-летнего серфера. Акула набросилась на него, когда мужчина отплыл от берега на доске. Получив серьезные травмы, он сумел добраться до суши сам. На пляже ему тут же вызвали скорую. Хищница длиной 2,4 метра все еще на свободе — власти предупредили купальщиков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел у берегов популярного гавайского пляжа. Серфер находился на доске, когда из воды выскочила акула и атаковала его. По словам очевидцев, мужчина получил рваные раны, но не растерялся — он забрался на доску и погреб к берегу.

На суше его уже ждали: отдыхающие окружили пострадавшего, кто-то вызвал скорую. Медики оперативно прибыли, оказали первую помощь и госпитализировали серфера. Его состояние не уточняется, но факт остается фактом: доплыть с такими травмами до берега — почти подвиг.

Через час после нападения спасатели обследовали акваторию и предупредили туристов об агрессивной акуле длиной около 2,4 метра. Какой именно вид — не установлено. Пляж временно закрыли для купания, хищницу ищут. Местные власти призывают не заходить в воду до особого распоряжения.

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