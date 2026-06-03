В Мариуполе подмосковные специалисты помогли восстановить конструктив многоэтажного дома и заменить инженерные системы

В Центральном районе Мариуполя строители из Московской области успешно завершили ключевые этапы восстановления многоквартирного дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Проведенные работы заложили надежную основу для дальнейшего ремонта и безопасного проживания людей. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты полностью восстановили конструктив здания. Параллельно были заменены внутренние инженерные системы: обновлены сети водоснабжения и водоотведения, отопления. Эти меры позволят будущим жильцам пользоваться всеми коммунальными удобствами на современном уровне.

Строительные работы продолжаются и сейчас. Бригада активно ведет кровельные и фасадные работы, монтаж систем газоснабжения и электроснабжения, обновление подъездов и лестничных клеток.

На объекте ежедневно трудятся 12 специалистов. Каждый этап работ находится под строгим контролем экспертов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

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