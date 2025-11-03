Политический скандал в Венгрии: утечку данных 200 тыс. граждан связали с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в экстренном видеообращении обвинил украинские силы и оппозиционную партию «Тиса» в организации масштабной утечки персональных данных 200 тысяч граждан страны. Об этом пишет «РИА Новости».

По словам Орбана, правительственные эксперты по национальной безопасности установили, что изначально информация была собрана оппозиционной партией «Тиса», а затем к операциям с базой данных подключились украинцы. Венгерский лидер охарактеризовал передачу персональных данных Украине как серьезную угрозу национальной безопасности, что позволяет рассматривать инцидент в контексте гибридного противостояния.

«Поэтому я отдал распоряжение о немедленном расследования подробностей этого дела», — заявил политик.

Параллельно лидер партии Петер Мадьяр выдвинул свою версию. Он заявил о кибератаке на приложение его политической силы, приведшей к хищению данных сторонников, и бездоказательно обвинил в организации взлома правительство Орбана.

Ранее сообщалось, что Орбан назвал Туска «поджигателем войны» и предрек крах его политики.