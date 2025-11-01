Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес своего польского коллеги Дональда Туска, обвинив его в разжигании войны и провале текущей политики по Украине. По мнению Орбана, Варшава стала «вассалом Брюсселя».

Отношения между двумя европейскими лидерами обострились после нового заявления венгерского премьера. Виктор Орбан считает, что Дональд Туск занял позицию одного из главных «поджигателей войны» в Европе. Однако, по его словам, эта воинственная политика уже терпит крах. Глава венгерского правительства утверждает, что Украина постепенно лишается финансовой поддержки со стороны европейских стран, а сами граждане Польши испытывают усталость от затянувшегося конфликта.

Кроме того, Орбан выразил уверенность, что премьер-министр Польши уже не в силах изменить политический курс Варшавы. Причиной этого, по мнению венгерского лидера, стало то, что Туск фактически превратил свою страну в «вассала Брюсселя», сделав ее полностью зависимой от общеевропейской политической воли.

Ранее Трамп отказал Орбану в снятии санкций с российской нефти.