Politico: Дуров в 2018 году обещал перевезти детей Болгар и ее саму в Париж

В 2018 году российский предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров собирался перевезти мать своих детей Ирину Болгар вместе с семьей в Париж, но так и не выполнил своего обещания. Об этом пишет Politico со ссылкой на полученную от нее информацию.

Со слов Болгар, Дуров сказал ей, что готов оплачивать ей с детьми аренду дома. Однако сразу расставил все точки над i, пояснив, что жить с ними не планирует.

«Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж», — пишет издание со ссылкой на Болгар.

Дуров, который также является гражданином Франции и ОАЭ, был арестован в парижском аэропорту. Его обвинили в отказе от сотрудничества с французскими властями. 28 августа Дуров покинул зал суда при ряде обязанностей, выдвинутых ему со стороны следствия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получение гражданства страны Дуровым является оправданным.