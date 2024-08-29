Макрон рассказал, что получение Дуровым французского гражданства оправданно

Французский президент Эмманюэль Макрон высказался о процессе получения Павлом Дуровым гражданства страны. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает издание ТАСС.

По словам президента Франции, которые приводит РИА Новости, Дуров получил гражданство оправданно, по его мнению, и данное решение было принято еще в 2018 году. Гражданство Франции дается тем людям, которые является или выдающимися спортсменами, или бизнесменами, или же артистами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Песков прокомментировал передачу части замороженных российских активов на Украину. Представитель Кремля назвал это воровством.