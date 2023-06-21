Politico: Франция пытается ограничить свободу СМИ в Евросоюзе
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Франция пытается внести в Акт о свободе средств массовой информации Евросоюза изменения, сообщает Politico.
По данным издания, Париж хочет ввести ограничения, добавив в Акт слова «по причинам национальной безопасности». Поскольку это понятие можно трактовать широко, то свобода СМИ в Евросоюзе подвергается серьезным испытаниям.
Кроме того, Франция хочет добиться исключений, которые бы позволяли шпионить за журналистами.
Ранее в самой Франции Сенат одобрил прослушку в отношении лиц, подозревающихся в совершении тяжких преступлений.