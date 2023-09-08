Politico: прежде чем отключить Украине Starlink Маск пообщался с послом РФ

Решение об ограничении работы Starlink в районе Крымского полуострова, что помешало ВСУ провести диверсию в отношении российского флота в 2022 году, было принято бизнесменом и футуристом Илоном Маском аккурат после беседы с послом России в США Анатолием Антоновым.