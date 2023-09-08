Politico: прежде чем отключить Украине Starlink Маск пообщался с послом РФ
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Решение об ограничении работы Starlink в районе Крымского полуострова, что помешало ВСУ провести диверсию в отношении российского флота в 2022 году, было принято бизнесменом и футуристом Илоном Маском аккурат после беседы с послом России в США Анатолием Антоновым.
На этот факт со ссылкой на осведомленные источники указывает американское издание Politico. Как удалось узнать журналистам, глава российской дипмиссии пригрозил возможным ядерным ответом России.
«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico.
Ранее Маск признался, что в 2022 году проигнорировал настоятельную просьбу Киева включить Starlink у крыма и, таким образом, сорвал у российского полуострова диверсию ВСУ, сохранив флот РФ.