В Киев уходят деньги, как в бездонную бочку, а их отдачи не предвидится, так же, как и пользы от траты этих финансов.

Все больше и больше чиновников из Евросоюза стали проявлять пессимизм по поводу поддержки правительства Зеленского. Несмотря на официальную точку зрения, все больше стран устают от необходимости содержать за свой счет чуждое им государство.

«Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты будут седлать эту волну в ближайшие месяцы», - привело Politico в своей статье слова одного из неназванных европейцев, вхожего во власть.

А один из дипломатов даже указал, что сейчас намечается целый блок государств, которые изменили свое мнение по поводу членства Украины в Евросоюзе.