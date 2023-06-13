Politico узнало, кто руководил операцией по подрыву «Северных потоков»

Американское издание со ссылкой на данные разведки Нидерландов сообщило, что за подрывом российских газопроводов стоял и лично руководил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отмечается, что киевским режимом для ликвидации трубопроводов у берегов Дании была подготовлена специально обученная команда дайверов. Они получали инструкции напрямую от Залужного и его ближайшего окружения, приводится в материале издания.

«Согласно плану, полученному нидерландской разведкой, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против "Северного потока", в которой участвовала небольшая команда дайверов и которая должна была состояться в середине июня 2022 года», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Нидерландов знали еще летом 2022 года, что Киев собирается подорвать «Северные потоки».