Politico: в Европе задумались о смерти Трампа

До тех пор, пока Дональд Трамп остаётся на посту президента США, Евросоюзу придется обеспечивать финансирование собственной обороны, сообщает Politico со ссылкой на слова неназванного европейского дипломата.

В наступивший четверг, 6 марта, в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Европейского совета, посвящённое вопросам безопасности и поддержки Украины в условиях ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

«Расходы на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы потушили Солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — рассказал собеседник издания.

По информации, у европейских государств нет общего мнения ни по вопросу перераспределения оборонных расходов, ни по урегулированию ситуации на Украине. Разногласия между странами могут привести к тому, что дискуссия не принесёт результатов.

«Короче говоря: это будет нелегко», — подытожили в публикации.

Ранее сообщалось, что некие чиновники из США тайно переговорили с Зеленским после конфликта с Трампом.