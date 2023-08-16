Политики, бизнесмены, люди высокого полета: кого попытаются «атаковать» темные маги в Черное новолуние

Черное новолуние уже совсем близко. Именно сегодня Луна соединится с Черной Луной, которую астрологи называют Лилит.

Бытует мнение, что такое явление является благодатным периодом для всех черных магов. Ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, чем будут заниматься темные практики в ближайшее время.

«В день Черного новолуния делаются групповые обряды, чтобы усилить магическое воздействие на жертву. Если в одиночку колдуну не удается нанести серьезный урон врагу с помощью магии, то собравшись вместе, создав общий ритуал, практики организовывают целенаправленную серьезную работу», — заявила эзотерик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако простым людям, которые не имеют отношение к магии, опасаться черного колдовства не стоит.

«Маги собираются вместе и используют Черное новолуние для воздействия на тех, кого в одиночку пробить невозможно. В этот период простым обывателям волноваться не о чем», — пояснила эзотерик.

Абравитова рассказала, какие именно личности будут подвержены удару по своему энергетическому полю.

«Достаточного одного черного мага, чтобы справиться с обычным человеком. Тогда как политиков, бизнесменов и других людей высокого полета защищают личные эзотерики и практики. Вот с такими справиться крайне сложно», — подытожила таролог.

Ранее эзотерик предсказала итог скандала со знаменитым пластическим хирургом.